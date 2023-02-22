بن رحمة يتّجه نحو نشاط عرض الأزياء

سعيد بن رحمة رفقة جواو فيليكس في تظاهرة عرض الأزياء.

يُزاول اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة نشاط عرض الأزياء، بعيدا عن الحقل الكروي.

وحضر بن رحمة تظاهرة لِعرض الأزياء، أُقيمت فعّالياتها بِالعاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء. كما ذكرته أحدث تقارير الصّحافة في هذا البلد.

وشارك مهاجم نادي وست هام الإنجليزي في هذه العروض، رفقة زميله البرتغالي جواو فيليكس جناح فريق تشيلسي الإنجليزي. عِلما أن مقرّ الناديَين يقع في لندن.

ومثّلا بن سعيد رحمة وجواو فيليكس في هذه التظاهرة شركتَي “أديداس” و”مونكلير”.

وتختصّ الشركة ألمانية “أديداس” في اللّباس والعتاد الرّياضيَين، بينما تعتني المؤسّسة الإيطالية “مونكلير” بِتفصيل الملابس الفاخرة وأزياء لعبة التزّلج على الثلج.