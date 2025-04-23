بن رحمة يتّخذ هذا القرار

اتّخذ اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة قرارا، يهمّ مشواره الرّياضي الاحترافي.

وكان صانع الألعاب بن رحمة قد ساهم بِقوة، في صعود فريقه نيوم إلى القسم الأوّل السعودي.

وكان هذا الصعود مرادفا لِانتقال بن رحمة بِصفة نهائية إلى نادي نيوم، كما أكدته تقارير صحفية فرنسية صادرة، الأربعاء، التي أشارت إلى أن فريقه السابق أولمبيك ليون سيستلم مبلغ 15 مليون أورو.

وسيلعب سعيد بن رحمة وفريقه نيوم خلال الموسم المقبل في حظيرة النخبة السعودية، وسيُواجه رياض محرز (الأهلي)، وحسام عوار (الاتحاد)، وأمير سعيود (الرائد)، وغيرهم من مواطنيه وزملائه الذين ينشطون في هذا البلد الخليجي.