-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن رحمة يتّخذ هذا القرار

علي بهلولي
  • 769
  • 0
بن رحمة يتّخذ هذا القرار
ح.م

اتّخذ اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة قرارا، يهمّ مشواره الرّياضي الاحترافي.

وكان صانع الألعاب بن رحمة قد ساهم بِقوة، في صعود فريقه نيوم إلى القسم الأوّل السعودي.

وكان هذا الصعود مرادفا لِانتقال بن رحمة بِصفة نهائية إلى نادي نيوم، كما أكدته تقارير صحفية فرنسية صادرة، الأربعاء، التي أشارت إلى أن فريقه السابق أولمبيك ليون سيستلم مبلغ 15 مليون أورو.

وسيلعب سعيد بن رحمة وفريقه نيوم خلال الموسم المقبل في حظيرة النخبة السعودية، وسيُواجه رياض محرز (الأهلي)، وحسام عوار (الاتحاد)، وأمير سعيود (الرائد)، وغيرهم من مواطنيه وزملائه الذين ينشطون في هذا البلد الخليجي.

مقالات ذات صلة
رياض محرز يسترجع جزءا من أيامه مع ليستر سيتي

رياض محرز يسترجع جزءا من أيامه مع ليستر سيتي

الشروع في بيع تذاكر مباراة نادي بارادو ووفاق سطيف

الشروع في بيع تذاكر مباراة نادي بارادو ووفاق سطيف

ربيعي والطاهر والحارس بوصوف جديد ماضوي أمام نهضة بركان هذا الأحد

ربيعي والطاهر والحارس بوصوف جديد ماضوي أمام نهضة بركان هذا الأحد

الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى

الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة 23 من الرابطة المحترفة الأولى

إيقاف المدرب بوعلام شارف لمدة 6 أشهر

إيقاف المدرب بوعلام شارف لمدة 6 أشهر

لجنة الانضباط توقف ثلاثة لاعبين وتستدعي 4 رؤساء أندية

لجنة الانضباط توقف ثلاثة لاعبين وتستدعي 4 رؤساء أندية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد