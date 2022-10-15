بن رحمة يجمّد أي تفكير في الاستغناء عنه خلال الميركاتو الشتوي

حيّر مدربه وصار "مدلل" أنصار ويست هام

خلال مباراة كأس المؤتمرات، التي لعبت مساء الخميس، بين ويست هام وأندرلخت البلجيكي، لم يكن سعيد بن رحمة أحسن لاعب في الميدان كما تمّ تعيينه، ولكن مستواه كان بعيدا جدا عن منافسيه وزملائه، ولولا بعض الحظ وبعض سوء استغلال للفرص من زملائه، لأنهى المباراة بأكثر من ثلاثة أهداف، وأكثر من ثلاث تمريرات حاسمة، فقد قاد ناديه لأجل وضع قدميه في الدور الثاني من منافسة كأس المؤتمرات بداية من هدفه الرائع من مخالفة مباشرة إلى نشاطه في الهجوم حيث تنقل إلى كل الخطوط طوال تسعين دقيقة من اللعب.

وكان واضحا بأن البرازيلي باكيتا القادم من ليون، يعمل تحت قيادة سعيد بن رحمة، الذي أبدع في كل شيء من مخالفات دقيقة وتمريرات رائعة واقتحامات ومراوغات كثيرة بالتفصيل والجملة، وصار الحديث الذي دار في أروقة النادي وكان يحركه مدربه الاسكتلندي للنادي مويس، لأجل تسريحه في الميركاتو الشتوي مجمّدا، لأن اللاعب يتحرك دائما في الوقت المناسب ويستفيد من الدقائق القليلة التي تمنح له، وهو الذي يمر بفترة صعبة في الدوري، حيث لم يلعب سوى 354 دقيقة وكان الموسم الماضي قد لعب 2184 دقيقة، ولم يسجل لحد الآن في الدوري أي هدف، وهو الذي سجل خلال الموسم الماضي ثمانية أهداف، ما جعل الحديث يدور عن رغبته في المغادرة، حيث طلبته نوتنغهام فوريست وأيضا فريقه السابق برينتفورد، كما أن الانتقادات التي تطوله على الدوام من مدربه جعلت الإدارة تفكر في الاستغناء عنه في الميركاتو الشتوي، بالرغم من أن البرازيلي باكيتا لم يقنع لحد الآن ولا يتمكن من أن يكون أحسن فنيا من الجزائري سعيد بن رحمة الذي وجد في موسمه الثالث مع ويست هام صعوبة مع المدرب مويس، الذي تعتبر فلسفته في طريقة اللعب قاتلة للإبداع، فهو مدرب يرفض اللعب الفردي الذي يعتبر القوة الضاربة لسعيد بن رحمة، موازاة مع سرعته وقامته، والذي وجد نفسه مطالب بتغيير جذري لطريقة لعبه المعتمدة على التوغل بالمراوغة من الجهة اليسرى، إذ كان يفعل الأفاعيل مع ناديه السابق برينتفورد الذي لو بقي معه لكان حاله أحسن بكثير مع مدربه الدانماركي السابق الذي يمنحه حرية الإبداع، ويتركه كمهاجم حر وصانع للألعاب وهداف في نفس الوقت.

لا أحد تمكن لحد الآن من فهم عدم استدعاء جمال بلماضي، لسعيد بن رحمة في التربص الماضي ومباراتي غينيا ونيجيريا في وهران، ولا أحد فهم لماذا لا يمنحه متسعا من الوقت كما فعل مع عديد اللاعبين، إلى درجة أنه اعتمد على لاعبين من دون مشاركة، واستغنى عن لاعب ينشط في أقوى دوري في العالم ومع فريق عريق له تقاليده وهو ويست هام، فصراحة سعيد بن رحمة لم ينل أبدا فرصته من خلال تركه يلعب بحرية في خط الهجوم، وهو إما أساسي في مباراة ثم احتياطي في عشر، أو خارج القائمة كما حدث في التربص السابق.