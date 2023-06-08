بن رحمة يحتفل بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على أنغام الراي ( فيديو)

احتفل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة على أنغام الراي، عقب التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

ويظهر مقطع فيديو متداول على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، احتفال بن رحمة مع زملائه داخل حافلة الفريق على أنغام الراي، وسط أجواء رائعة.

بن رحمة وسهر الليالي هولهم 😂😂😂 pic.twitter.com/TsrSsA2dxE — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) June 8, 2023

وتوّج بن رحمة مع ناديه وست هام سهرة الأربعاء، بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، عقب الفوز على فيورونتينا الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل الدولي الجزائري الهدف الأول لناديه من ركلة جزاء في د62، وعادل فيورونتينا النتيجة في د67 ، قبل أن يحسم لاعب وست هام “بوين” الأمور في د90، بتسجيله هدف الفوز.