-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن رحمة يحتفل بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على أنغام الراي ( فيديو)

عمر سلامي
  • 312
  • 0
بن رحمة يحتفل بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على أنغام الراي ( فيديو)
ح.م
بن رحمة

احتفل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة على أنغام الراي، عقب التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

ويظهر مقطع فيديو متداول على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، احتفال بن رحمة مع زملائه داخل حافلة الفريق على أنغام الراي، وسط أجواء رائعة.

وتوّج بن رحمة مع ناديه وست هام سهرة الأربعاء، بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، عقب الفوز على فيورونتينا الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل الدولي الجزائري الهدف الأول لناديه من ركلة جزاء في د62، وعادل فيورونتينا النتيجة في د67 ، قبل أن يحسم لاعب وست هام “بوين” الأمور في د90، بتسجيله هدف الفوز.

مقالات ذات صلة
خمس جولات متبقية من الدوري الجزائري في عز الحرّ

خمس جولات متبقية من الدوري الجزائري في عز الحرّ

دولي جزائري طالبه مسؤولوه بِالبحث عن فريق جديد

دولي جزائري طالبه مسؤولوه بِالبحث عن فريق جديد

بايرن ميونيخ الألماني يريد محرز وتوخيل يضعه ضمن أولوياته هذه الصائفة

بايرن ميونيخ الألماني يريد محرز وتوخيل يضعه ضمن أولوياته هذه الصائفة

الجزائر تُتوّج بِجائزة “عاصمة الثقافة الرّياضية العربية”

الجزائر تُتوّج بِجائزة “عاصمة الثقافة الرّياضية العربية”

الألعاب العربية الجزائر 2023 .. ارتفاع عدد الدول المشاركة إلى 18 بلدا

الألعاب العربية الجزائر 2023 .. ارتفاع عدد الدول المشاركة إلى 18 بلدا

الكاف يجدد الثقة في الإثيوبي تسيمبا لإدارة نهائي رابطة الأبطال

الكاف يجدد الثقة في الإثيوبي تسيمبا لإدارة نهائي رابطة الأبطال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد