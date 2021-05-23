بن رحمة يحجز مقعدا في الدوري الأوروبي

نادي وست هام

حجز اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الإنجليزي مساء الأحد، مقعدا في منافسة الدوري الأوروبي نسخة 2021-2022.

وفاز فريق وست هام بِثلاثية نظيفة على الزّائر نادي ساوثامبتون، لِحساب الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر منافسة “البريمرليغ”.

ودخل المهاجم سعيد بن رحمة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 69، وحينها كان فريقه وست هام مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وأسدل فريق وست هام ستار البطولة الإنجليزية، في المركز الـ 6 بِرصيد 65 نقطة. ويشغل نادي ساوثامبتون الرّتبة الـ 15 بِرصيد 43 نقطة.

ويمنح هذا الترتيب فريق وست هام بطاقة تمثيل الكرة الإنجليزية في الدوري الأوروبي، للموسم المقبل.

ولم يسبق لِبن رحمة (25 سنة) أن خاض في مشواره الكروي الاحترافي، منافسة الدوري الأوروبي أو رابطة الأبطال.

وفي الطرف المقابل، كان إحراز كأس أوروبا للأندية الفائزة بِالكؤوس في موسم 1964-1965، أفضل حصاد قاري لِفريق وست هام. عِلما أن النادي الإنجليزي تأسّس عام 1895، فيما ألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المنافسة المذكورة، بعد نهاية موسم 1998-1999.

أمّا آخر حضور قارّي لِفريق وست هام، فكان في منافسة الدوري الأوروبي طبعة 2016-2017. وحينها تجمّدت المشاركة في الدور التصفوي الرابع الذي يسبق مرحلة المجموعات، بعد فشل النادي الإنجليزي في تجاوز عقبة فريق أسترا جورجيو الروماني. مع الإشارة إلى أن اللاعب الدولي الجزائري والجناح سفيان فيغولي، كان يرتدي زيّ فريق وست هام في هذه النسخة.