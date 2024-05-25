بن رحمة يخسر نهائي كأس فرنسا

لم يستطع فريق ليون سهرة السبت إحراز كأس فرنسا، بعد خسارته في اللّقاء النّهائي بِهدفَين لِهدف أمام نادي باريس سان جيرمان.

وشارك المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 74، تاركا فريقه ليون مُتخلّفا في النّتيجة بـ (1-2).

وخسر بن رحمة أوّل نهائي في مشواره الرياضي، بعد تتويجه بِكأس دوري المؤتمر الأوروبي وتسجيله هدفا في المباراة الختامية، بِزيّ نادي وست هام الإنجليزي في العام الماضي.

ومنذ التحاقه بِفريق ليون مُعارا في فيفري الماضي، خاض بن رحمة 3 مقابلات في كأس فرنسا، ووزّع تمريرة حاسمة.

وبعد هذه المواجهة، سيعود بن رحمة إلى الجزائر، حيث تنتظره مع “الخضر” مقابلتا غينيا كوناكري وأوغندا، في العشر الأوائل من جوان المقبل، لِحساب تصفيات كأس العالم.