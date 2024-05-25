-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن رحمة يخسر نهائي كأس فرنسا

علي بهلولي
  • 293
  • 0
بن رحمة يخسر نهائي كأس فرنسا

لم يستطع فريق ليون سهرة السبت إحراز كأس فرنسا، بعد خسارته في اللّقاء النّهائي بِهدفَين لِهدف أمام نادي باريس سان جيرمان.

وشارك المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 74، تاركا فريقه ليون مُتخلّفا في النّتيجة بـ (1-2).

وخسر بن رحمة أوّل نهائي في مشواره الرياضي، بعد تتويجه بِكأس دوري المؤتمر الأوروبي وتسجيله هدفا في المباراة الختامية، بِزيّ نادي وست هام الإنجليزي في العام الماضي.

ومنذ التحاقه بِفريق ليون مُعارا في فيفري الماضي، خاض بن رحمة 3 مقابلات في كأس فرنسا، ووزّع تمريرة حاسمة.

وبعد هذه المواجهة، سيعود بن رحمة إلى الجزائر، حيث تنتظره مع “الخضر” مقابلتا غينيا كوناكري وأوغندا، في العشر الأوائل من جوان المقبل، لِحساب تصفيات كأس العالم.

مقالات ذات صلة
لحلو بن براهم للإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد

لحلو بن براهم للإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد

ضبط موعد سفرية “الخضر” نحو أوغندا

ضبط موعد سفرية “الخضر” نحو أوغندا

إدارة ولفرهامبتون: لن نترك آيت نوري يرحل بِأقلّ من 60 مليون أورو

إدارة ولفرهامبتون: لن نترك آيت نوري يرحل بِأقلّ من 60 مليون أورو

الإيطالي رانييري ينهي مسيرته التدريبية

الإيطالي رانييري ينهي مسيرته التدريبية

الإريتيري مايكلي يفوز بسباق الجائزة الكبرى لمدينة عنابة

الإريتيري مايكلي يفوز بسباق الجائزة الكبرى لمدينة عنابة

بن رحمة يكشف عن الوضعية النّفسية التي يمرّ بها هذه الأيّام

بن رحمة يكشف عن الوضعية النّفسية التي يمرّ بها هذه الأيّام

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد