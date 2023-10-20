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رياضة

بن رحمة يردّ

علي بهلولي
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بن رحمة يردّ
ح.م

ردّ اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة ضمنيا، على حادثة خروجه غاضبا خلال استبداله في مباراة “الخضر” ومصر.

ولجأ مهاجم نادي وست هام الإنجليزي إلى منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ونشر صورة له بِقميص المنتخب الوطني الجزائري. في رسالة مُبطّنة تُفيد أنه ما زال يعتزّ بِتمثيل ألوان “مُحاربي الصّحراء”.

وكان مُتابعون لِشؤون المنتخب الوطني قد زعموا أن جمال بلماضي غاضب بِدوره من بن رحمة، وسوف لن يُوجّه إليه الدّعوة لاحقا، للمشاركة في مقابلات “الخضر”، أبرزها نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار في جانفي 2024.

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