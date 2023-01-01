بن رحمة يرد على ديفيد مويز ويوجه له رسالة قوية

الإدارة تدرس خيارات إقالته بعد الخسارة أمام برينتفورد

رد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وستهام الإنجليزي، على توجيه رسالة قوية لمدربه، الأسكتلندي ديفيد مويز، بعد الانتقادات التي وجهها له بعد مباراة أرسنال ما قبل الماضية، استمرارا للعلاقة المتوترة بين الرجلين، كما حدد نجم “الخضر” شروط تألقه وتقديمه لمستويات ثابتة مع “الهامرز”.

وكانت وسائل الإعلام الانجليزية وخاصة تلك المختصة في متابعة أخبار النادي اللندني انتقدت ديفيد مويز، واتهمته باتخاذ موقف صارم ومتشدد في التعامل مع بن رحمة، من خلال عدم منحه فرصة المشاركة بانتظام أو تغييره المتكرر في المباريات وحتى انتقاده باستمرار في وسائل الإعلام، مستذكرة حادثة الاشتباك بينهما بعد استبداله النجم الجزائري في لقاء نيوكاستل الموسم الماضي، عندما قال له: “لماذا أنا دائما..؟”.

وقال بن رحمة (27 عاما) في تصريح للموقع الرسمي لوستهام، ردا على سؤال متعلق برأيه في المستويات التي يقدمها هذا الموسم”: “أحاول تقديم أفضل نسخة من نفسي والعمل على استعادة مستواي..لاستعادة ثقتي واللعب بحرية أكبر قليلاً”، وأوضح النجم الجزائري بأنّه يحتاج للثقة ليكون في أفضل أحواله، في إشارة إلى مدربه مويز الذي لا يقدم له هذه الميزة، وصرح: “تقديم مستوى جيّد يتعلق بالثقة.. أشعر أنني بحالة جيّدة ولدي أيضًا انطباع بأن اللاعبين يثقون بي أكثر قليلاً من ذي قبل. لذا أحاول الآن أن ألعب بأسلوبي الخاص في كرة القدم”، وحرص بن رحمة على ذكر زملائه في موضوع الثقة دون مدربه، وزاد: “أنا أستعيد ثقتي وآمل أن يستمر ذلك لأنني أعرف أني أستطيع فعل الكثير من الأشياء. أحاول العمل قدر الإمكان في التدريب لاستعادة هذه الثقة وهذا الأسلوب في كرة القدم الذي يجعلني ما أنا عليه الآن”، وأردف: “أنا متأكد بنسبة 100 بالمائة أنه إذا كانت لدي الثقة اللازمة – صحيح أن كرة القدم لا تتعلق بالثقة فقط-، لكنني أعلم أنه إذا كانت لدي الحرية الكاملة يمكنني القيام بالكثير من الأشياء والذهاب بعيدًا جدًا”.

وفي ذات السياق، وصف متابعون تصريحات بن رحمة بالرسالة الموجهة لديفيد مويز، خاصة أن الأخير قيّد كثيرا اللاعب الجزائري وحرمه من إبراز مهاراته الكروية، التي كانت سلاحه الأول في برينتفورد والميزة التي جعلت الجميع يتهافت على ضمه قبل فوز وستهام بصفقته، وشدد نجم نادي نيس الفرنسي السابق على إبراز حاجته لمعاملة مميزة من المدير الفني الاسكتلندي، عندما ختم تصريحاته بالقول: “أعتقد أنه من خلال الثقة بالنفس والحب والعاطفة، أعتقد بأنه يمكنني فعل الكثير والكثير من الأشياء”.

يجدر الذكر أن إدارة النادي اللندني تدرس خيار إقالة المدرب مويز بعد الهزيمة الثانية على التوالي للفريق في الدوري الانجليزي الممتاز أمام نادي برينتفورد، الجمعة الماضي، على ملعبه بنتيجة هدفين دون رد، ما جعل وستهام ضمن قائمة الأندية المهددة بالنزول، ويتوقع متابعون أن يكون بن رحمة أكبر مستفيد من تنحية مويز لأن ذلك سيمنح له حرية أكبر للتعبير عن إمكاناته الفنية الكبيرة.