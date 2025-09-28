بن رحمة يساهم في فوز فريقه بثلاثية أمام نادي الرياض

عاد إلى المنافسة مع فريقه نيوم السعودي

عاد الدولي الجزائري سعيد إلى بن رحمة إلى مستواه المعهود حيث ساهم بنسبة كبيرة في فوز فريقه أمام الرياض بثلاثية كاملة، بعدما استعاد مكانته مع التشكيلة الأساسية، حيث شارك في اللقاء ليُساهم في فوز جديد هو الثالث على التوالي بالنسبة لناديه نيوم، في الدوري.

وترك بن رحمة لمسته في الفوز المحقق بنتيجة 3 أهداف لهدف، من خلال تمريرة حاسمة، حيث وضع كرة على رأس المهاجم أليكسندر لاكازيت، جاء منها الهدف الثالث. وسجل صاحب الـ30 عاما أول مساهمة تهديفية له هذا الموسم، بعدما عجز عن ذلك خلال أول 3 مباريات له بين الدوري والكأس. ويعمل بن رحمة على الوصول إلى أفضل مستوى ممكن مع ناديه السعودي، حتى يُحافظ على كل حظوظه للبقاء ضمن حسابات الناخب فلاديمير بيتكوفيتش. ويُمثل هذا الموسم تحدياً كبيراً بالنسبة للاعب الذي غادر أوروبا باتجاه المملكة العربية السعودية، لأنه موسم كأس إفريقيا وكأس العالم، وهما بطولتان لا يُريد بن رحمة تضييعهما.

وكانت تقارير إعلامية أشارت بأن مدرب الفريق الفرنسي لنادي نيوم كريستوف غالتيي يكون قد قرر الاستغناء عن خدمات بن رحمة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث طالب إدارة النادي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتعويضه. يذكر أن اللاعب الجزائري، الذي التحق بنيوم الموسم الماضي بعقد يمتد إلى صيف 2027، لم ينجح في إقناع مدربه رغم الإمكانيات الفنية التي يمتلكها، وهو ما فتح الباب أمام احتمالية خروجه من الفريق في الميركاتو القادم.