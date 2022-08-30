بن رحمة يستعيد الثقة في نفسه ويعد بموسم كبير

عودة الهدوء إلى العلاقة بين نجم "الخضر" ومويز

أشعلت صورة للدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وستهام جمعته مع مديره الفني، ديفيد مويز، بعد مباراة أستون فيلا، الأحد الماضي، في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز، جماهير النادي اللندني الذين تفاءلوا بها وأدرجوها في خانة عودة الهدوء إلى العلاقة بين الرجلين، بعد التوتر الذي سادها الموسم الماضي على وجه التحديد.

وسجل وستهام أول فوز له في الدوري الانجليزي الممتاز على حساب أستون فيلا على ملعب فيلا بارك، بنتيجة هدف دون رد (0-1)، بعد أن خسر مبارياته الثلاث الأولى، وشارك بن رحمة في الدقيقة 46 من المباراة وقدم مستويات جيّدة أسهمت في فوز فريقه باعتراف مويز ووسائل الإعلام الانجليزية، والتقطت عدسات المصورين صورة لبن رحمة ومويز بعد نهاية مواجهة أستون فيلا، وهما يتحدثان بطريقة ودية وفي موقف لم تشهده جماهير “المطارق” منذ فترة طويلة، وأكد متابعون بأن مويز كان يثني على نجم “الخضر” ويرفع معنوياته، وهو ما أكده المدرب الاسكتلندي حرفيا في تصريحاته لوسائل الإعلام.

ونقل موقع “غرين ستريت هامرز” المختص في متابعة أخبار نادي وستهام، تصريحات المدير الفني الاسكتلندي بعد نهاية المواجهة، أشاد فيها بتغيير بن رحمة لمجريات المباراة بعد دخوله لصالح فريقه، وقال بهذا الخصوص: “أعتقد أن (بن رحمة) قدم بداية جيّدة للموسم. في بعض الأحيان يمكن أن يحبطك وفي أحيان أخرى يمكنه أن يحدث الفارق”، وأردف: “اعتقد أنه أحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لنا عندما دخل بديلا أمام أستون فيلا”، ووصف ذات المصدر هذه التصريحات بـ”الموسيقى” بالنسبة لسعيد بن رحمة، وكتب: “ستكون هذه التصريحات بمثابة موسيقى في آذان الجناح الجزائري، الذي تعرض لانتقادات قاسية من قبل مويز في وقت سابق، وكان يتم استبداله بانتظام خلال المباريات التي يشارك فيها”، مضيفا: “كانت هناك شائعات بأن اللاعب المفضل لدى الجماهير قد يغادر وستهام هذا الصيف لكنه بدأ الموسم بشكل رائع”.

وتواجد بن رحمة على رادار نادي نوتنغهام فوريست خلال الأسابيع الأخيرة، وكان قريبا عن الرحيل من نادي وستهام، لكن عرض فوريست المالي كان بعيدا جدّا عن مطالب “الهامرز” المالية، التي كانت توازي 30 مليون جنيه استرليني.