بن رحمة يستعيد حاسّة التهديف عشية كأس إفريقيا

سطع نجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء الأحد، في مباراة فريقه وست هام والضيف نادي ساوثامبتون، رغم الهزيمة.

وخسر فريق وست هام بِنتيجة (2-3)، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 19 من عمر البطولة الإنجليزية.

وسجّل المهاجم بن رحمة الهدف الثاني لِفريقه وست هام في الدقيقة الـ 64.

ورفع سعيد بن رحمة غلّته إلى 4 أهداف، بِزيّ نادي “المطارق” في بطولة إنجلترا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية طبعة 2021-2022.

وعاد بن رحمة إلى التهديف بعد “صيام” دام شهرا ونصف الشهر، حيث يعود تاريخ آخر مرّة هزّ فيها الشباك إلى الـ 12 من نوفمبر الماضي، لمّا وقّع الدولي الجزائري هدفا لِمصلحة “الخضر” في مرمى جيبوتي، بِرسم تصفيات كأس العالم 2022.

وجاء هذا الهدف في مرمى ساوثامبتون، أيّاما قلائل قبل مشاركة بن رحمة مع المنتخب الوطني الجزائري، في كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

وبات فريق وست هام بعد هذه الخسارة، يشغل المركز الـ 6 بِرصيد 28 نقطة. ويتموقع نادي ساوثامبتون في الرّتبة الـ 14 بِمجموع 20 نقطة.