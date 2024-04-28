بن رحمة يستعيد نغمة التسجيل

عاد اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء الأحد إلى التسجيل، بعد “صيام” دام أكثر من شهرَين.

ويُشير تاريخ الـ 23 من فيفري الماضي إلى موعد أوّل وآخر هدف وقّعه بن رحمة هذا الموسم، وكان لِمصلحة فريقه ليون في مرمى المُضيّف نادي ماتز، لِحساب منافسة البطولة الفرنسية.

وفاز فريق ليون بِنتيجة (3-2) على الزّائر نادي موناكو، في إطار الجولة الـ 31 من عمر منافسة “اللّيغ 1”.

وسجّل المهاجم بن رحمة الهدف الثاني لِفريقه ليون في الدقيقة الـ 26، وصنع الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 22 (الفيديو).

ويملك الدولي الجزائري رصيد هدفَين و5 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم. بِاحتساب ضربة الانطلاقة مع نادي وست هام الإنجليزي.

وبات فريق ليون يجمع 44 نقطة في المركز الـ 8، ويشغل نادي موناكو الرّتبة الـ 2 بِرصيد 52 نقطة.