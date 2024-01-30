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رياضة

بن رحمة يستلم عرضا وإدارة “المطارق” تردّ

علي بهلولي
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بن رحمة يستلم عرضا وإدارة “المطارق” تردّ
ح.م

استلمت إدارة نادي وست هام الإنجليزي عرضا هذه الأيّام، لِتحويل لاعبها الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (28 سنة) مع فريق “المطارق” بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026. لكن الدولي الجزائري وإدارة النادي الإنجليزي يرغبان في فسخ العقد، قبيل إسدال ستار سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

واقترحت إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي غلافا ماليا قيمته 15 مليون جنيه إسترليني (17.5 مليون أورو)، دون احتساب المنح، لِانتداب بن رحمة. لكن مسؤولي فريق وست هام رفضوا العرض، وطالبوا بِقيمة مالية أكبر. تقول صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية في تقرير لها نشرته، الثلاثاء.

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