بن رحمة يسجل أول أهدافه بألوان ناديه الجديد

سجل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة أول أهدافه مع ناديه الجديد أولمبيك ليون الفرنسي.

وتمكن بن رحمة من تسجيل الهدف الثاني، في شباك ميتز، في د60 من المباراة.

PREMIER BUT SOUS LES COULEURS DE L’OL POUR SAÏD BENRAHMA ! 🔥 pic.twitter.com/nC7qubc7yD — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) February 23, 2024

ودخل بن رحمة بديلا خلال الشوط الثاني، في المباراة التي انتهت لصالح ليون بهدفين مقابل هدف واحد.

وعبّر المهاجم بن رحمة عن سعادته الكبيرة بتسجيل أول أهدافه مع ناديه الجديد، وقال: “الهدف سيفيدني كثيرا، لقد شعرت بعد التسجيل بتحسن كبير، وأردت أن أحاول أكثر، وهذا أمر جيد جدا، و أشعر أن مدربي يثق بي، وأن زملائي يثقون بي، وأحاول لأن أكون في مستوى هذه الثقة”.