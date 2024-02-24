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رياضة

بن رحمة يسجل أول أهدافه بألوان ناديه الجديد

عمر سلامي
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بن رحمة يسجل أول أهدافه بألوان ناديه الجديد
ح.م
سعيد بن رحمة

سجل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة أول أهدافه مع ناديه الجديد أولمبيك ليون الفرنسي.

وتمكن بن رحمة من تسجيل الهدف الثاني، في شباك ميتز، في د60 من المباراة.

ودخل بن رحمة بديلا خلال الشوط الثاني، في المباراة التي انتهت لصالح ليون بهدفين مقابل هدف واحد.

وعبّر المهاجم بن رحمة عن سعادته الكبيرة بتسجيل أول أهدافه مع ناديه الجديد، وقال: “الهدف سيفيدني كثيرا، لقد شعرت بعد التسجيل بتحسن كبير، وأردت أن أحاول أكثر، وهذا أمر جيد جدا، و أشعر أن مدربي يثق بي، وأن زملائي يثقون بي، وأحاول لأن أكون في مستوى هذه الثقة”.

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