بن رحمة يسجل رقما مميزا في الدوري الإنجليزي الممتاز

في انتظار تأكيد عودته القوية في المباريات المقبلة

كشف موقع “فوتبول لندن” الإنجليزي عن تفوق الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وستهام، في إحصائية مميزة بالدوري الإنجليزي الممتاز، جعلته يتفوق على أبرز نجوم الدوري الأغلى في العالم بوصفه اللاعب الأعلى روحا رياضية لعدم حصوله على أي إنذار خلال الموسمين الأخيرين، في انتظار تأكيد عودته القوية من الناحية الفنية خلال النصف الثاني من الموسم، بعد أن استعاد مستوياته قبل فترة التوقف الخاصة بكأس العالم 2022.

واستند الموقع الإنجليزي إلى إحصائيات منصة “فوتي اكومولاتورز” المختصة في الإحصائيات والأرقام، التي أعدت قائمة لأفضل اللاعبين الذين لعبوا مباريات كثيرة دون أن يحصلوا على أي إنذار، وحلّ الدولي الجزائري في المركز الثالث لهذا الترتيب بعد حارسي مانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا، وليفربول، البرازيلي أليسون بيكر، وخاض النجم الجزائري (27 عاما) 45 مباراة بمعدل دقائق لعب وصل حدود 2931 دقيقة دون أن يحصل على أي إنذار، في حين جاء دي خيا بالمركز الأول بـ52 مباراة ومعدل دقائق لعب وصل 4680 دقيقة، أما المركز الثاني فكان من نصيب الحارس البرازيلي لليفربول، أليسون، بـ50 مباراة ومعدل دقائق لعب وصل 4500 دقيقة، ويرى ذات المصدر بأن بن رحمة هو اللاعب الأفضل من ناحية الروح الرياضية في الدوري الإنجليزي الممتاز، على اعتبار أنه لاعب ميدان على عكس دي خيا وأليسون، وهو أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء مقارنة بحارسي مرمى، ورغم ذلك لم يتحصل على أي إنذار، وهو ما يبرز، حسب نفس المصدر دائما، تركيزه الكبير داخل الملعب والاعتماد على مهاراته الفنية أكثر من قدراته البدنية.

إلى ذلك، تفوق بن رحمة على نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الآخرين في هذه الإحصائية بالتحديد، رغم الضغط الكبير الذي يتعرض له من طرف المدير الفني لوستهام، الأسكتلندي ديفيد مويز، الذي يطالبه بالالتزام بالأدوار الدفاعية بشكل أكبر، وهي النقطة التي كانت سببا مباشرا في خروجه من الحسابات الفنية لمدرب “الهامرز” في كثير من الأحيان، وفي الحقيقة فإن “نظافة” سجل بن رحمة من ناحية الإنذارات في الدوري الإنجليزي لا يقتصر عند الموسمين الأخيرين، بل يتعداه إلى بداياته الأولى في “البريميرليغ”، فحسب موقع “ترانسفير ماركت”، فإن النجم الجزائري لم يحصل على أي إنذار منذ انضمامه إلى وستهام خريف 2020 وفي 75 مباراة بـ”البريميرليغ” وبمعدل دقائق لعب وصل حدود الـ4318 دقيقة، ولم يحصل نجم “الخضر” على أي إنذار في مسابقات الكرة الإنجليزية الأخرى مع وستهام (كأسي الرابطة والاتحاد)، وكانت البطاقة الصفراء الوحيدة التي تحصل عليها في مواجهة وستهام وانتراخت فرانكفورت الألماني في إياب نصف نهائي مسابقة “اليوروبا ليغ” الموسم الماضي، التي انتهت بفوز النادي الألماني بنتيجة هدف دون رد.

وينتظر عشاق الدولي الجزائري ما سيقدمه خلال النصف الثاني من الموسم بعد تألقه في المباريات الأخيرة قبل فترة التوقف المونديالي، وتأكيده لذلك خلال الوديات التي خاضها الفريق مؤخرا تحضيرا للعودة إلى المنافسة، حيث نجح في تسجيل هدفين، ويتطلع الكثير من المتابعين إلى رؤية بن رحمة في نسخته السابقة مع نادي برنتفورد عندما كان لاعبا مهاريا لا يقهر.