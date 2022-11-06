بن رحمة يسجل رقما مميزا ومويز يفكر في ضم بديل له

يقدم مستويات جيّدة في المباريات الأخيرة

سجل الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، نجم نادي وستهام الإنجليزي، رقما مميزا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، رغم عدم مشاركته بانتظام في حسابات المدير الفني، الأسكتلندي ديفيد مويز، أكد به قيمته الفنية، رغم القناعة الحالية لمدرب “الهامرز” الذي أثار حفيظة جماهير النادي اللندني بسبب طريقة تعامله مع نجم “الخضر”، فضلا عن تفكيره في ضم بديل له الصيف المقبل، بعد وضعه للفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، نبيل فقير، في مفكرته.

وقال موقع “وستهام زون” المتخصص في أخبار النادي اللندني إن “الهامرز” مهتمون بضم الجزائري الأصل الفرنسي الجنسية نبيل فقير من ريال بيتيس الإسباني، ويتنافس نيوكاسل يونايتد وأرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي، على ضم فقير مع وستهام، الذي حال انضمامه لفريق “الهامرز” سيكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي، ويرشح متابعون أن ينهي فقير علاقة سعيد بن رحمة مع النادي اللندني، على اعتبار أنه سيتنافس على منصب أساسي مع الفرنسي فقير والإنجليزي جارود بوين والبرازيلي باكيتا.

إلى ذلك، نشر موقع إنجليزي مختص في إحصائيات وأرقام الأندية الـ14 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بخلاف الستة الكبار (مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام)، جدولا لأفضل اللاعبين الذين صنعوا فرصا تهديفية خلال مباريات “البريميرليغ”، يوضح معدل الفرص المصنوعة مقارنة بدقائق اللعب المتاحة، وحلّ بن رحمة في المركز الثاني بمعدل 14 فرصة خلال 595 دقيقة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي بمعدل 2.12 فرصة خلال 90 دقيقة، ليكون بذلك أفضل لاعب في نادي وست هام وفق هذه الإحصائية، متقدما على زميليه الإيطالي، جيانلوكا سكاماكا، والانجليزي، ديكلان رايس، مؤكدا فعاليته برأي متابعين.

وعلق موقع “وستهام زون” المختص في متابعة أخبار “المطارق” على الرقم الذي سجله الدولي الجزائري، بالقول: “صنع جناح وستهام يونايتد سعيد بن رحمة عددًا كبيرًا من الفرص، ويجب أن يكون ديفيد مويز سعيدًا جدا بذلك”، في رسالة مقصودة للمدرب الأسكتلندي، وتابع: “تمكن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من التسجيل في خمس مباريات فقط بـ”البريميرليغ” هذا الموسم، لكنه صنع 14 فرصة بمعدل 2.12 فرصة لكل 90 دقيقة”، وواصل نفس المصدر انتقاده للمدير الفني لوست هام بطريقة غير مباشرة، وكتب: “تألق بن رحمة ضد ليفربول وكان رائعًا أيضًا ضد ساوثهامبتون بعد دخوله بديلا، ثم منحه مويز الفرصة للمشاركة أساسيا أمام بورنموث حيث سجل هدفًا”، وأردف: “أثار مويز نقطة مثيرة للاهتمام حول بن رحمة بعد تلك المباراة، مشيرا إلى أن اللاعب الجزائري يملك الموهبة بشكل واضح، لكنه يحتاج إلى تقديمها باستمرار”.

وقال مويز بعد لقاء بورنموث: “لنكن منصفين وصادقين، سعيد لم يظهر لنا ما يكفي مما يمكنه فعله، لكن قام بما يجب الليلة وأنا سعيد حقا”، وأكد الموقع الانجليزي أن الدولي الجزائري بحاجة للظهور بمستويات ثابتة، وكتب: “هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه بن رحمة”، مضيفا: “هناك أوقات يبدو فيها أنه لا يمكن إيقافه. لديه طاقة كبيرة ومهارات رائعة في المراوغة ويمكن أن يكون لاعبًا مؤثرا لوستهام عندما يكون في يومه”، وأضاف: “ومع ذلك، في معظم الحالات يكون (بن رحمة) محبطًا جدا للمشاهدة”، وأردف: “إذا تمكن من الحفاظ على مستوى معين من الاتساق والثبات من خلال تسجيل أرقام مميزة، سواء كانت أهدافًا أو تمريرات حاسمة، فيمكن أن يكون دعما قويا للنادي”.