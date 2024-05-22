بن رحمة يعلّق على الغياب المحتمل لمبابي عن نهائي كأس فرنسا

علّق لاعب نادي ليون، سعيد بن رحمة على الغياب المحتمل لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، عن نهائي كأس فرنسا.

ويواجه نادي ليون، باريس سان جيرمان، هذا السبت في نهائي كأس فرنسا، وهي المباراة التي يختضنها ملعب بيار موروا، بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وقال بن رحمة، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: ” إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، عندما يكون على أرض الملعب، يكون الأمر معقدًا”.

وأضاف: “لكن هذه هي كرة القدم، تريد أن تلعب ضد أفضل اللاعبين في العالم وهو واحد منهم، لذلك من الجيد دائمًا اللعب ضد هؤلاء اللاعبين للمنافسة، وإظهار أن الفريق لا يخشى مشاركته”.

وتابع الدولي الجزائري:” لكني آمل ألا يلعب، وفي نفس الوقت من الجيد دائمًا أن يلعب لأنه لاعب رائع، ولا نخشى أحدا”.

وغاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن مباراة فريقه أمام ميتز في ختام الدوري الفرنسي، كما أن مشاركته في نهائي كأس فرنسا محل شك.