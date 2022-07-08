بن رحمة يعود بعد غياب دام شهرَين

خاض اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء الجمعة، أوّل مباراة له في الموسم الكروي الجديد.

وفاز فريق وست هام بِثنائية نظيفة على المضيف نادي سيرفات جنيف السويسري، في مباراة ودّية استعدادا للموسم الجديد.

وشارك المهاجم بن رحمة أساسيا ضد نادي سيرفات جنيف، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ 60، وحينها كان فريقه وست هام مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وكان تاريخ الـ 8 من ماي الماضي، يُشير إلى آخر مباراة لِبن رحمة، لمّا سجّل هدفَين، وساهم في فوز فريقه وست هام بِنتيجة (0-4) على المضيف نورويتش سيتي، في إطار الجولة الـ 36 من عمر بطولة إنجلترا.

وغاب بن رحمة بعدها عن الجولتَين الأخيرتَين، من عمر منافسة “البريمرليغ” للموسم المُنقضي، بِداعي إصابة في الكاحل.

ويلعب سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الثلاثاء المقبل، مواجهة ودّية أخرى ضد نادي إبسويتش تاون الإنجليزي.

ويستهلّ فريق “المطارق” مشوار البطولة الإنجليزية، في الـ 7 من أوت المقبل، بِمواجهة الزائر والبطل مانشستر سيتي. وحينها يتبارى سعيد بن رحمة ضد مواطنه رياض محرز.