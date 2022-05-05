بن رحمة يفشل في بلوغ نهائي الدوري الأوروبي

فشل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الإنجليزي سهرة الخميس، في بلوغ المباراة النهائية لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وخسر فريق وست هام بِنتيجة (0-1) أمام المضيف نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني، لِحساب إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكان مُمثّل الكرة الإنجليزية قد خسر أيضا في لقاء الذهاب بِميدانه، لكن بِنتيجة (1-2). وهي الحصيلة العامّة التي أبعدته عن النهائي.

ودخل المهاجم سعيد بن رحمة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 74 من عمر لقاء العودة، وحينها كان فريقه “المطارق” مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وطرد الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو اللاعب آرون كريسويل مدافع فريق وست هام، في الدقيقة الـ 19 من عمر مباراة العودة. وحينها كانت النتيجة متعادلة سلبا.

ويلعب فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني نهائي الدوري الأوروبي أمام نادي غلاسكو رينجرز الأسكتلندي، بِمدينة إشبيلية الإسبانية، سهرة الـ 18 من ماي الحالي.