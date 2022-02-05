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رياضة

بن رحمة يفلت من كمين نصبه فريق من الدرجة السادسة

علي بهلولي
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بن رحمة يفلت من كمين نصبه فريق من الدرجة السادسة

أفلت فريق وست هام عصر السبت من فخّ الإقصاء، نصبه له بِإحكام نادي كيدرمينستر هاريرز.

وينتمي فريق كيدرمينستر هاريرز إلى بطولة الدرجة السادسة في إنجلترا، نظير القسم الأوّل لِنادي وست هام.

وفاز فريق وست بِشقّ الأنفس على نادي كيدرمينستر هاريرز، وبِنتيجة (1-2) بعد الوقت الإضافي. فتأهّل للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس إنجلترا.

وبادر فريق كيدرمينستر هاريرز إلى التسجيل في الدقيقة الـ 19، ولم يتمكّن نادي وست هام من معادلة الكفّة حتى الوقت بدل الضّائع (90+1). ثم أضاف هدف الفوز والتأهّل أيضا في الوقت بدل الضّائع من عمر الشوط الثاني الإضافي (120+1).

وشارك المهاجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة أساسيا في صفوف فريق وست هام، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي كيدرمينستر هاريرز.
وبات سعيد بن رحمة وقد خاض أوّل مباراة مع فريقه “المطارق”، منذ الفاتح من جانفي الماضي. وذلك بِسبب مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

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