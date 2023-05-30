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رياضة

بن رحمة يفوز بجائزة أقوى هدف في البريمرليغ (فيديو)

عمر سلامي
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بن رحمة يفوز بجائزة أقوى هدف في البريمرليغ (فيديو)
أرشيف
سعيد بن رحمة

فاز مهاجم وست هام، سعيد بن رحمة بجائزة أقوى هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم 2022-2023 .

وتحصل الدولي الجزائري، على الجائوة، بفضل الهدف الذي سجله في شباك كريستال بالاس، حيث بلغت سرعة التسديدة 107.17 كم في الساعة.

وشارك بن رحمة خلال الموسم 2022- 2023 في 35 مباراة بالدوري الإنجليزي، وتمكن من تسجيل 6 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

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