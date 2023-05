بن رحمة يفوز بجائزة أقوى هدف في البريمرليغ (فيديو)

فاز مهاجم وست هام، سعيد بن رحمة بجائزة أقوى هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم 2022-2023 .

وتحصل الدولي الجزائري، على الجائوة، بفضل الهدف الذي سجله في شباك كريستال بالاس، حيث بلغت سرعة التسديدة 107.17 كم في الساعة.

The 2022/23 winner of @Oracle‘s Most Powerful Goal is…

🚀 Said Benrahma 🚀

Congratulations, @Benrahma2 👏 pic.twitter.com/ESdIBH1Alg

— Premier League (@premierleague) May 30, 2023