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رياضة

بن رحمة يقود ناديه للفوز على لاس بالماس الإسباني (فيديو)

عمر سلامي
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بن رحمة يقود ناديه للفوز على لاس بالماس الإسباني (فيديو)
ح.م
سعيد بن رحمة

قاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة ناديه نيوم السعودي للفوز وديا، على نادي لاس بالماس الإسباني.

وفاز نادي نيوم على النادي الإسباني بهدف دون رد، في مباراة تدخل في إطار التحضير للموسم الجديد.

وسجل سعيد بن رحمة الهدف الوحيد في المباراة، وهو الذي قاد في الودية السابقة ناديه للفوز وديا على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بعد تسجيله لهدف من مخالفة مباشرة.

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