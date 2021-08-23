بن رحمة يقود وست هام إلى صدارة “البريمرليغ”

بن رحمة يحتفل مع زملائه بِهدف مُسجّل ضدّ ليستر سيتي (صورة نادي وست هام)

استمرّ اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء الإثنين، في تقديم العروض الفنية الباهرة مع فريقه وست هام الإنجليزي.

وفاز فريق وست هام بِنتيجة عريضة (4-1) على الضيف نادي ليستر سيتي، لِحساب الجولة الثانية من عمر البطولة الإنجليزية للموسم الجديد.

وسجّل سعيد بن رحمة الهدف الثاني لِفريق “المطارق” في الدقيقة الـ 56، وصنع الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 26. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

ورفع المهاجم بن رحمة غلّته إلى هدفَين وتمريرتَين حاسمتَين، بِزيّ فريق وست هام في بطولة إنجلترا نسخة 2021-2022.

وبات فريق وست هام بعد هذا الانتصار السّاحق، يتصدّر لائحة ترتيب منافسة “البريمرليغ” بِرصيد 6 نقاط. ويشغل نادي ليستر سيتي الرّتبة الـ 12 بِمجموع 3 نقاط.

وتحوز نوادي تشيلسي وليفربول وبرايتون وتوتنهام أيضا 6 نقاط، لكن فريق بن رحمة يتفوّق استنادا إلى مقياس أحسن هجوم (8 أهداف)، بعد تعادله في معيار فارق الأهداف (+5) مع “البلوز” و”الشياطين الحمر”.