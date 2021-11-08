بن رحمة يقود وست هام للفوز على ليفربول ويحتفل مع والدته

حطّم رقما قياسيا للنادي اللندني استمر لـ45 سنة

قاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فريقه وست هام للفوز أمام ضيفه ليفربول بختام الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت إثارة كبيرة، انتهت نتيجتها بواقع 3-2 لمصلحة وست هام ليكبد ليفربول هزيمته الأولى هذا الموسم في كل المنافسات، وعرفت نهاية المباراة احتفال بن رحمة مع والدته التي كانت في المدرجات وسط تحية كبيرة من جماهير فريقه.

وقدم بن رحمة الذي خاض اللقاء منذ بدايته وحتى الدقيقة 86، مستويات طيبة، وهو ما تؤكده إحصائيات موقع “هوسكورد” الشهير، فقد حصل على تقييم بلغ 6.7 من 10، بالنظر لما قدمه طوال عدد الدقائق التي لعبها في اللقاء، وبلغت دقة تمريرات بن رحمة 85%، لكنه لم يقم بأي تسديدة على المرمى، واكتفى بمراوغة واحدة صحيحة، والفوز بصراع هوائي واحد، وبشكل عام، فقد شارك بن رحمة في 14 مباراة مع وست هام في مختلف البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.

من جهة أخرى، نجح بن رحمة في تحطيم رقم قياسي تاريخي للنادي اللندني بقي صامدا لـ45 سنة كاملة، ما يؤكد المستويات الكبيرة التي يقدمها نجم “الخضر” منذ بداية الموسم الجاري مع وست هام في الدوري الانجليزي الممتاز أو مسابقة الدوري الأوروبي، وكان بن رحمة قاد نادي وست هام إلى العودة بنقطة التعادل من أمام نادي غينك البلجيكي، الخميس الماضي، في لقاء الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي بنتيجة هدفين لمثلهما، وسجل الدولي الجزائري هدفي وست هام بطريقة رائعة جدّا، جعلته محل إشادة إعلامية وجماهيرية واسعة.

وقال موقع “هامرز نيوز” المختص في متابعة أخبار نادي وست هام، إن بن رحمة نجح في تحطيم رقم قياسي صمد لمدة 45 سنة في النادي اللندني، لكونه أول لاعب يسجل ثنائية لوست هام في مسابقة أوروبية خارج الديار منذ عام 1976، وكان المهاجم الانجليزي، بيلي جينينغز، صاحب آخر ثنائية للمطارق خارج الديار ضد نادي دين هاغ الهولندي في عام 1976، لاعب نادي وست هام التالي، الذي سجل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة بعد عام 1976، كان المهاجم الانجليزي، ديفيد كروس، ضد نادي كاستيا الإسباني (الفريق الرديف لريال مدريد) عام 1980، لكن تلك الأهداف جاءت على ملعب وست هام القديم في لندن، أبتون بارك، وقال الموقع البريطاني تعليقا على إنجاز بن رحمة: “رغم أن نادي وست هام لا يلعب بانتظام في المنافسة الأوروبية، ولكن ما زال من المثير للإعجاب أن بن رحمة قد فعل شيئًا لم يفعله أي لاعب في وست هام منذ عام 1976..!”.