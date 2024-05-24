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رياضة

بن رحمة يكشف عن الوضعية النّفسية التي يمرّ بها هذه الأيّام

علي بهلولي
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بن رحمة يكشف عن الوضعية النّفسية التي يمرّ بها هذه الأيّام
ح.م

عبّر اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عن شعوره، وهو يرتدي قميص نادي ليون الفرنسي.

وكان المهاجم بن رحمة (28 سنة) قد التحق بِنادي ليون في فيفري الماضي، مُعارا حتّى نهاية الموسم الحالي. ذلك أنه ما زال مرتبطا بِعقدٍ مع فريق وست هام الإنجليزي، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وقال بن رحمة: “أنا جدّ سعيد في ليون. أعتقد أنّي أحسنت الاختيار. أشعر هنا بالارتياح جسديا ومعنويا”.

وكان الدولي الجزائري قد عانى كثيرا في نادي وست هام، بِسبب خلافاته الحادّة مع المدرب ديفيد مويس، الذي كثيرا ما أساء توظيفه. عِلما أن التقني الاسكتلندي صرّح لِوسائل الإعلام البريطاني بِأنه لم يجلب بن رحمة إلى فريق “المطارق”، وأن هذا الانتداب قام به المدير الرياضي للنادي.

وفي أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “ليكيب” الفرنسية، أضاف الدولي الجزائري أن أوّل اتّصال بِالهاتف بينه وبين التقني بيير ساج مدربه الحال في فريق ليون، أقنعه بالانضمام. وأوضح سعيد بن رحمة أن مدربه قدّم له شرحا مُفصّلا عن الطريقة التي سيُوظّفه من خلالها فوق المستطيل الأخضر، والتي تتناسب مع مُؤهّلاته وطموحاته. وهو الأمر الذي نال استحسانه.

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