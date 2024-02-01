بن رحمة يلتحق بِمقرّ أولمبيك ليون

التحق اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، الخميس، بِمقرّ نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وسيخضع المهاجم بن رحمة لِفحص طبي إجباري، قبل توقيع عقد الانضمام إلى فريق ليون. عِلما أن مساء الخميس يُشير إلى موعد إسدال ستار سوق الانتقالات الشتوية في فرنسا.

واصطدم مسؤولو نادي ليون بِمنافسة قوّية قبل الظّفر بِصفقة لاعب وست هام، حيث رغب فريقا فولهام وبرنتفورد الإنجليزيان بِدورهما في الاستفادة من خدمات بن رحمة.

وتُظهر الصورة المُدرجة أدناه، سعيد بن رحمة بِمقرّ نادي الأولمبيك الليوني، وأيضا مرتديا زيّ الفريق الفرنسي.