بن رحمة ينافس على لاعب الشهر في البريميرليغ

دخل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب وست هام، في القائمة التي أعلنتها رابطة البريميرليغ للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أوت الماضي.

وتواجد في القائمة كل من بن رحمة، إلى جانب زميله ميشيل أنطونيو وماركوس ألونسو ظهير تشيلسي وإيريك داير مدافع توتنهام هوتسبير، إضافة إلى ديماراي جراي لاعب إيفرتون وماسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد، على أن يتم الإعلان عن الفائز يوم الجمعة 10 سبتمبر الجاري.

وساهم أنطونيو في تسجيل 7 أهداف في أول 3 مباريات مع وست هام، بعدما سجل هدفًا في شباك نيوكاسل وهدفين أمام ليستر سيتي وهدفا آخر أمام كريستال بالاس، كما صنع في كل المباريات الثلاث السابق ذكرها. أما بن رحمة فسجل هدفا وصنع آخر أمام نيوكاسل، كما سجل هدفا وصنع آخر أيضًا أمام ليستر سيتي.