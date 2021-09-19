بن رحمة يهزّ شباك مانشستر يونايتد

رفع اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة عصر الأحد، غلّته إلى ثلاثة أهداف بِزيّ فريق وست هام في البطولة الإنجليزية للموسم الحالي.

وخسر فريق وست هام بِنتيجة (1-2) أمام الزّائر نادي مانشستر يونايتد، في إطار الجولة الخامسة من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وسجّل المهاجم بن رحمة أوّل هدف في هذه المباراة، بِألوان فريق “المطارق” في الدقيقة الـ 30. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات سعيد بن رحمة يجمع رصيد 3 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين، في البطولة الإنجليزية نسخة 2021-2022.

وأمضى ثنائية مانشستر يونايتد، المهاجمان كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ 35، وجيسي لينغارد في الدقيقة الـ 89.

وأهدر فريق وست هام ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع (90+5)، لمّا فشل متوسط الميدان مارك نوبل في هزّ شباك مانشستر يونايتد.

ويتصدّر مانشستر يونايتد بعد هذا الانتصار لائحة الترتيب، بِرصيد 13 نقطة، رفقة ليفربول. ويشغل وست هام المركز الـ 8 بِمجموع 8 نقاط.