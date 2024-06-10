بن رحمة يُبدّد “نحس” التهديف

بدّد المهاجم سعيد بن رحمة مساء الإثنين “نحس” التهديف”، في مقابلات المنتخب الوطني الجزائري.

وسجّل لاعب نادي ليون الفرنسي هدف الفوز (1-2) لِمصلحة “الخضر” أمام المضيّف الأوغندي، وهو ثاني توقيع له في مباراة دولية، رغم أنه شارك في 28 مواجهة منذ 2015.

وقبل هذه المواجهة، أمضى بن رحمة أوّل وآخر هدف دولي له، ضدّ جيبوتي في نوفمبر 2021، بِرسم تصفيات كأس العالم 2022.

وكان يُمكن لِرصيد بن رحمة أن يرتفع إلى ثلاثة أهداف، لكن “الفيفا” لم تحتسب توقيعه في مباراة الخميس الماضي، ودوّنته باسم مدافع غينيا كوناكري ضدّ مرماه.

أمّا متوسّط الميدان حسام عوّار فقد رفع غلّته إلى 3 أهداف، وذلك في المباراة الدولية الـ 11 منذ جوان 2023.

وساهم هدف التعادل للاعب نادي روما الإيطالي، في استعادة المنتخب الوطني زمام الأمور أمام المضيّف الأوغندي، وحصد فوز وزنه من ذهب.