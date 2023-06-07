بن رحمة يُتوّج بِكأس دوري المؤتمر الأوروبي

أوّل عربي وإفريقي يُسجّل هدفا في نهائي هذه المسابقة

سعيد بن رحمة (رقم "22") يحتفل بِهدفه في مرمى فيورنتينا.

أحرز اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مع فريقه وست هام الإنجليزي سهرة الأربعاء، كأس دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز فريق وست هام الإنجليزي بِنتيجة (2-1) على مُنافسه نادي فيورنتينا الإيطالي، لِحساب نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

واحتضنت العاصمة التشيكية براغ أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم السّاحة الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي.

وسجّل بن رحمة الهدف الأوّل لِفريقه وست هام الإنجليزي وأيضا في هذه المباراة الختامية، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62.

واستُبدل بن رحمة في الدقيقة الـ 76، تاركا فريقه “المطارق” مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله. وربّما خشي المدرب ديفيد مويس أن يتلقّى لاعبه إنذارا آخر مُرادفا للطرد، كون بن رحمة نال بطاقة صفراء في الدقيقة الـ 31.

ورفع بن رحمة غلّته إلى 3 أهداف، بعد خوضه 12 مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي، بينها 9 مواجهات أساسيا. ما يعني أن الدولي الجزائري ترك بصمة قوّية في تتويج فريق وست هام بِهذه الكأس القارّية.

وفي كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم، أمضى بن رحمة 11 هدفا، ووزّع 3 تمريرات حاسمة.

وبات سعيد بن رحمة أوّل لاعب جزائري يُحرز لقب دوري المُؤتمر الأوروبي، وأيضا أوّل لاعب يُسجّل من ركلة جزاء في نهائي هذه المسابقة.

وكان الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم قد أطلق هذه المنافسة الجديدة في الموسم الماضي، وعاد لقبها الأوّل إلى فريق روما الإيطالي.