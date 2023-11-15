بن رحمة يُرمّم معنوياته بِعُمرة مع والدته

يُودّي اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مناسك العمرة بِالبقاع المُقدّسة، رفقة والدته.

واستغلّ سعيد بن رحمة فترة الفراغ، لِتأدية هذه الشعيرة الدينية.

ومعلوم أن مهاجم نادي وست هام الإنجليزي غير معنيّ بِخوض مُواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري، أمام الصّومال والموزمبيق في تصفيات كأس العالم، الخميس والأحد المُقبلَين. كما أنه لن يعود إلى المنافسات الرّسمية على مستوى الأندية حتّى الـ 25 من نوفمبر الحالي.

ويمرّ سعيد بن رحمة بِفترة عصيبة نفسيا، حيث أبعده النّاخب الوطني جمال بلماضي عن صفوف “الخضر”، كما تابع المباراة الأخيرة لِفريقه وست هام من دكّة البدلاء، وكانت أمام الضّيف نادي نوتنغهام فورست، لِحساب منافسة البطولة الإنجليزية، بعد ظهيرة الأحد الماضي.