بن رحمة يُشعل سخط أنصار مانشستر يونايتد ضد الحارس دي خيا

أشعل هدف اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، سخط أنصار فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد حارس المرمى دافيد دي خيا.

وأبدى حارس مانشستر يونايتد دي خيا نوعا من “التهاون”، بعد تسديدة بدت وأنها ليست قوية من مهاجم فريق وست هام بن رحمة، فاهتزّت شباكه بِهدف، كان التوقيع الوحيد في هذه المباراة، التي لُعبت مساء الأحد بِرسم الجولة الـ 35 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وطالب أنصار فريق مانشستر يونايتد الإدارة والجهاز الفني، بِترك الحارس دي خيا يرحل في الصيف المُقبل، بِسبب كثرة أخطائه (تغريدات “تويتر” المُدرجة أدناه).

ويرتدي دافيد دي خيا (32 سنة) زيّ نادي مانشستر يونايتد منذ صيف 2011، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل.

ولكن التقني إيريك تين هاخ مدرب مانشستر يونايتد، تدخّل وأبدى تضامنه مع الحارس الإسباني، وألمح إلى أنه سيُطالب إدارة النادي بِتجديد العقد. في تصريحات نشرتها صحيفة “إكسبريس” البريطانية، الإثنين.

ويُصارع مانشستر يونايتد في المركز الرّابع (63 نقطة)، مع ليفربول صاحب الرّتبة الخامسة (62 نقطة)، على آخر بطاقة لِرابطة أبطال أوروبا نسخة 2023-2024، قبل ثلاث جولات عن إسدال ستار البطولة الإنجليزية. وربّما كان ذلك أحد أقوى أسباب دعم المدرب لِحارسه في هذه الفترة “العصيبة”.