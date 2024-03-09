بن رحمة يُصاب وعودته إلى “الخضر” تلفّها الشّكوك

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء السبت لِإصابة، في مباراة رسمية لِفريقه ليون الفرنسي.

وفاز فريق ليون على مُضيّفه نادي لوريون بِثُنائية نظيفة، لِحساب الجولة الـ 25 من عمر منافسة “اللّيغ 1”.

وغادر المهاجم الأساسي بن رحمة أرضية الميدان في الدقيقة الـ 76، بِداعي الإصابة.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي ليون بيانا بِشأن نوعية إصابة بن رحمة، ومدى خطورتها من عدمها.

ويُعلن النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش في الأيّام القليلة المقبلة، عن قائمة لاعبي “الخضر”، تأهّبا لِودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا، في الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي.

ويُجهل إن كان ما تعرّض له بن رحمة هيّنا، أو عائقا عن عودته إلى صفوف “مُحاربي الصّحراء”. خاصّة وأن بعض الأوساط تُرشّحه لِتمثيل ألوان المنتخب الوطني مُجدّدا، بعد أن غاب عن “كان” 2024 بِكوت ديفوار.

وفي الطرف المُقابل لدى نادي لوريون، دخل المهاجم الدولي الجزائري الآخر بدر الدين بوعناني إلى أرضية الميدان، بديلا في الدقيقة الـ 73.

وقبل مواجهة ليون، ابتعد بوعناني عن المنافسات (كان احتياطيا) لِمُدّة شهر، وبِالضّبط منذ مواجهة الزّائر نادي رامس في البطولة الفرنسية، بِتاريخ الـ 11 من فيفري الماضي.

ويملك نادي ليون بعد هذا الانتصار 31 نقطة في المركز الـ 10، ويشغل نادي لوريون الرّتبة الـ 15 بِرصيد 25 نقطة.