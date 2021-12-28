بن رحمة يُعيد “المطارق” إلى سكّة الانتصارات

بن رحمة يحتفل بِهدفه ضدّ فريق واتفورد (صورة نادي وست هام)

ساهم اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مساء الثلاثاء، في فوز عريض بِنتيجة (1-4) لِفريقه وست هام على المضيف نادي واتفورد.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة العشرين، من عمر بطولة إنجلترا لِكرة القدم.

وسجّل المهاجم بن رحمة الهدف الثاني لِفريق وست هام في الدقيقة الـ 29.

ورفع سعيد بن رحمة غلّته إلى 5 أهداف بِزيّ نادي “المطارق”، في بطولة إنجلترا للموسم الجديد.

ويتحوّل الرّقم إلى 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية نسخة 2021-2022.

واستعاد فريق المدرب ديفيد مويس نغمة الانتصارات، بعد خمس مقابلات في منافسات رسمية مختلفة بِلا فوز.

وبات فريق وست هام بعد هذا الانتصار الساحق، يجمع 31 نقطة في المركز الـ 5. ويشغل نادي واتفورد الرّتبة الـ 17 بِرصيد 13 نقطة.

وتنتظر سعيد بن رحمة مع فريقه وست هام مباراة أخرى في “البريمرليغ”، تُجرى ضد المضيف نادي كريستال بالاس في الفاتح من جانفي المقبل. ثم يلتحق بِتربّص المنتخب الوطني الجزائري بِقطر، استعدادا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بِالكاميرون في الـ 9 من الشهر ذاته.

وسيغيب سعيد بن رحمة عن المواجهة الودّية لـ “الخضر” أمام غامبيا، في الفاتح من جانفي المقبل بِقطر.