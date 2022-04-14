بن رحمة يُقصي عوار

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الإنجليزي سهرة الخميس، لِنصف نهائي منافسة الدوري الأوروبي.

وفاز فريق وست هام بِنتيجة ثقيلة (0-3) على المضيف نادي أولمبيك ليون الفرنسي، بِرسم إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وكان فريق “المطارق” قد تعادل بِنتيجة (1-1) في لقاء الذهاب بِانجلترا، وهي الحصيلة النهائية التي منحت له بطاقة العبور إلى المرّبع الذّهبي.

ودخل المهاجم سعيد بن رحمة إلى أرضية الميدان في مباراة العودة أمام نادي أولمبيك ليون، بديلا في الوقت بدل الضّائع (90+1). وحينها كان فريقه وست الإنجليزي مُتقدّما في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

وبِالمقابل، شارك متوسط الميدان حسام الدين عوار أساسيا مع فريقه ليون، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 71، وحينها كان الزوّار متقدّمين في النتيجة بِثلاثية نظيفة.

وفي الدور نصف النهائي، يلعب سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الإنجليزي مع نادي إنتراكت فرانكفورت الألماني، الذي فجّر مفاجأة مُدوّية، وفاز على المضيف نادي برشلونة الإسباني بِنتيجة (2-3)، وأبعده من السباق. عِلما أن لقاء الذهاب انتهى بِنتيجة التعادل (1-1).

وتُجرى مباراة الذهاب بِإنجلترا في الـ 28 من أفريل الحالي، ويُقام لقاء العودة بِألمانيا في الـ 5 من ماي المقبل.

وتحتضن مدينة إشبيلية الإسبانية نهائي الدوري الأوروبي، مساء الـ 18 من ماي المقبل.