بن رحمة يُنافس ليون في الدوري الأوروبي

يتبارى اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الإنجليزي، مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، في ربع نهائي منافسة الدوري الأوروبي.

جاء ذلك، الجمعة، بعد أن سحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرعة، الخاصّة بِالدورَين ربع ونصف النهائيَين.

ويُجرى لقاء الذهاب بِإنجلترا في الـ 7 من أفريل المقبل، وتُقام مواجهة العودة بِفرنسا في الـ 14 من الشهر ذاته.

وفي حال تأهّل المهاجم بن رحمة وفريقه “المطارق” لِنصف النهائي، فسيُواجهان المتأهّل من مقابلتَي إنتراكت فرانكفورت الألماني وبرشلونة الإسباني، في أواخر أفريل ومطلع ماي المقبلَين.

وكان إحراز كأس أوروبا للأندية الفائزة بِالكؤوس عام 1965 (المسابقة لم يعد لها وجود الآن)، أفضل نتيجة قارّية لِفريق وست هام الإنجليزي. بينما كان تنشيط نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا موسم 2009-2010، والدور ذاته في كأس أوروبا للأندية الفائزة بِالكؤوس نسخة 1963-1964، والمحطّة نفسها في الدوري الأوروبي طبعة 2016-2017، أحسن حصيلة قارّية لِنادي ليون الفرنسي.

ربع النهائي، مع تنظيم لقاءات الذهاب بِملاعب الفرق المذكورة أوّلا:

1- لايبزيغ الألماني – أطلنطا الإيطالي

2- إنتراكت فرانكفورت الألماني – برشلونة الإسباني

3- وست هام الإنجليزي – ليون الفرنسي

4- براغا البرتغالي – غلاسكو رينجرز الأسكتلندي

نصف النهائي، مع إجراء لقاءات الذهاب بِملاعب الأندية المذكورة أوّلا:

الفائز من مقابلتَي (1) – الفائز من مقابلتَي (4)

الفائز من مقابلتَي (3) – الفائز من مقابلتَي (2)

المباراة النهائية:

تُجرى بِمدينة إشبيلية الإسبانية، مساء الـ 18 من ماي 2022.