بن رحمة يُنهي مغامرة محرز في كأس الرابطة

بن رحمة يحتفل مع أنصار فريق "المطارق" بِالتأهّل (صورة نادي وست هام)

أنهى اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سهرة الأربعاء، مغامرة مواطنه رياض محرز في منافسة كأس الرابطة الإنجليزية.

وفاز فريق وست هام بِواقع ركلات الترجيح (5-3) على نادي مانشستر سيتي، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بِنتيجة التعادل السلبي. في منافسة لا تتضمّن الوقت الإضافي.

ولُعبت هذه المبارة في إطار الدور ثمن النهائي، من عمر منافسة كأس الرابطة الإنجليزية.

وإذا كان الجناح محرز قد شارك أساسيا مع فريقه مانشستر سيتي، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 72. فإن المهاجم بن رحمة دخل إلى أرضية الميدان بديلا لِزميله في نادي وست هام، متوسط الميدان الكرواتي نيكولا فلازيتش، في الدقيقة الـ 62.

ونجح بن رحمة في تسجيل آخر ركلة جزاء لِفريقه وست هام، بينما كان المهاجم فيل فودن من نادي مانشستر سيتي الوحيد الذي فشل في هزّ الشباك.

وهكذا انتهت مغامرة محرز في كأس الرابطة الإنجليزية، المنافسة التي تذوّق فيها حلاوة التتويج مع فريق “الأزرق السّماوي” في النّسخ الثلاث الماضية، أمّا طبعة 2018، فلم يُشارك فيها الدولي الجزائري لأن النهائي أُقيم في شهر فيفري، وحينها كان مازال يرتدي زيّ ليستر سيتي.