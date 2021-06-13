بن زعيم: الشعب يجدد الثقة في جبهة التحرير..فوز مستحق!

حرب تصريحات قبل الإعلان الرسمي للنتائج

اشتعلت حرب تصريحات بين رؤساء الأحزاب السياسية في الجزائر، ساعات فقط قبل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات التشريعية لـ12 جوان.

وخرج السيناتور عبد الوهاب بن زعيم بتصريح مثير يخص نتائج الانتخابات التشريعية، عندما أعلن فوز جبهة التحرير الوطني-الحزب المنتمي له بن زعيم- بالانتخابات التشريعية

وقال بن زعيم “الشعب يجدد الثقة في أبناء جبهة التحرير الوطني ..فوز مستحق سنبقى أوفياء لبيان ،أول نوفمبر.. ثقتكم أمانة في أعناقنا”.

وتأتي تصريحات السيناتور المثير للجدل بخرجاته، عبد الوهاب ين زعيم، بعد تصريحات كل من عبد الرزاق مقري وعبد القادر بن قرينة، بعد إعلانهما الفوز في الانتخابات التشريعية، رغم تأكيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بان النتائج تصدر بشكل حصري عن السلطة ويتطلب الكشف عنها 96 ساعة بسبب الحسابات المعقدة التي تخص عملية الفرز.