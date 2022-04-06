بن زيان: بعث التبادل والاستفادة من خبرة الجامعات الأمريكية في التكوينات المهنية

خلال استقباله السفيرة الأمريكية بالجزائر

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان على أهمية بعث التعاون والتبادل العلمي مع الجامعات ومراكز البحث الأمريكية، والاستفادة من الخبرة الأمريكية في مجال التكوينات الممهننة التي تعول عليها الجزائر لإصلاح نظام التعليم العالي وتكييف الشهادات الجامعية مع سوق الشغل.

واستقبل بن زيان الثلاثاء بمقر الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيدة إليزابيت مور أوبين، إذ تم التطرق إلى حالة التعاون والتبادل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، وأعرب الوزير عن استعداد القطاع، لوضع برامج شراكة بناءة تحقق مصلحة الطرفين، وتركز على تنويع التبادلات بين الجامعات الجزائرية والامريكية، والاستفادة من خبراتها التي تعتبر رائدة في مجال التكوينات الممهننة، وهو ما يسمح -حسبه- للجامعات الجزائرية بتحسين مرئيتها ومقروئيتها، عن طريق النشر العلمي وخصوصا بالغة الانجليزية، التي أصبحت أداة أساسية في التكنولوجيات المتقدمة والدقيقة، لتحسين ترتيبها ودخولها التنافسية.

وشدد بن زيان على ضرورة تقريب الجامعات الأمريكية بنظيراتها في الجزائر ، وقد تطابقت وجهات نظر الطرفين حول ضرورة تنظيم لقاءات حضورية لمسؤولي ومسيري جامعات البلدين وتشجيع حركية الأساتذة الباحثين والطلبة، كاشفا عن تنظيم لقاء في الأشهر القادمة بين عدد من كبريات الجامعات الأمريكية والجزائرية ،كما أبدى الطرف الأمريكي رغبته في فتح أركان أمريكية جديدة عبر عدد من المؤسسات الجامعية الجزائرية، وهذا تشجيعا لتعليمية اللغة الانجليزية لاستعمالها في التواصل العلمي والثقافي ، وتشجيع الطلبة على الإقبال على تعلمها لولوج عالم المعلومات العلمية والتكنولوجية.

واستعرض بن زيان الرؤية الجديدة للتعاون والتبادل العلمي، التي يتبناها القطاع، والمرتكزة على ربط البحث العلمي بالتنمية، وخصوصا بمحاور برنامج عمل الحكومة ، على غرار الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن، ومسعى الحكومة في تشجيع التكوين في مجالي التكنولوجيا والرقمنة ، وهذا بإنشاء المدرستين الوطنيتين العليتين في الذكاء الاصطناعي والرياضيات بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله، والمدرستين العليتين للفلاحة الصحراوية بأدرار والوادي، حيث أعربت السفيرة عن استعداد الجامعات الأمريكية لمرافقة هذه المؤسسات.

وطالب الطرف الجزائري بمرافقة مراكز التعليم المكثف للغات في اعتماد الشهادات وإجراء امتحانات المستوى في اللغة الانجليزية، واتفقا على مواصلة الحوار واللقاءات المستمرة للبحث حول توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات أخرى.