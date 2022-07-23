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الجزائر

بن زيان: سجلنا 73 براءة اختراع و24 مشروع بحثي دولي منذ جانفي 2021

الشروق أونلاين
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بن زيان: سجلنا 73 براءة اختراع و24 مشروع بحثي دولي منذ جانفي 2021
ح.م
الوزير عبد الباقي بن زيان

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان، عن حصيلة الإنجازات التي حققها القطاع في مجال البحث العلمي والبحث التنموي منذ جانفي 2021.

وأوضح الوزير، السبت، خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، أن حصيلة الإنجازات التي حققها القطاع في مجال البحث العلمي والبحث التنموي منذ جانفي 2021, تضم 73 براءة اختراع ونشر 9874 مقال مفهرس في قاعدة بيانات “سكوبيس”, فضلا عن مشاركة 24 مشروعا دوليا في البحث والابتكار لباحثين دائمين بمراكز البحث الوطنية واستفادتهم من تمويل وطني وخارجي.

وأضاف بن زيان أن الحصيلة تضمنت أيضا فتح عدة أرضيات الكترونية للمساهمة في رقمنة مصالح القطاع, من بينها البوابة الرقمية الموحدة للمجلات العلمية الجزائرية المصنفة والتي تضم 817 مجلة وكذا إنشاء وحدات ومخابر وفرق بحث من طرف المؤسسات الاقتصادية, الجمعيات والمؤسسات ذات الطابع العلمي.

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