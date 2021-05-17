بن زيان: سنواصل الدراسة عن بعد في الجامعات

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه من السابق لأوانه الحكم بفشل نظام التعليم عن بعد، وأكد على مواصلة العمل بهذا النظام من خلال الاستفادة من إيجابياته وتدارك الإختلالات.

وأوضح بن زيان ردا على سؤال الشروق بأن الجزائر كغيرها من دول العالم لجأت إلى تجربة التعليم عن بعد بسبب الجائحة، مشيرا إلى أن هناك تقييما ومتابعة مستمرة لهذا النمط التعليمي عن طريق الندوة الوطنية للجامعات.

وبخصوص الانتقادات التي طالت هذا النمط من التعليم بسبب نتائج السداسي الأول وضعف شبكة الانترنت، قال بن زيان: “لا يمكن الحكم على هذه التجربة بهذه الطريقة”، وتابع “يكفي القول أن الجامعة وفي الظروف الراهنة مفتوحة منذ 23 أوت وإلى يومنا هذا، واستطاعت إكمال السداسي الأول للسنة وبصدد تنظيم امتحانات نهاية السنة، فضلا عن تنظيم كل الامتحانات والمسابقات”، مشيرا إلى فتح مدارس عليا للفلاحة الصحراوية والتي تدخل ضمن أولويات الأمن الغذائي المسجلة في البرنامج الوطني للبحث.