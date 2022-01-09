بن زيان: صلاحية تامة لرؤساء الجامعات لغلقها في هذه الحالة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العــلمي عبد الباقي بن زيـان، أنه تم منح رؤساء الجامعات الصلاحيات والسلطة التقديرية في غلق الجامعات في حال انتشر فيها الوباء مثل ما وقع سابقا.

وأضاف بن زيان، الأحد، في حوار للقناة الإذاعية الأولى، أن مصالحه ستعقد اجتماع قريب مع الشريك الاجتماعي يُخصص لدراسة الوضـع الصحي في الجامعات خاصة مع اقتراب الامتحانات.

وأضاف قائلا: “منحنا الجامعات الصلاحيات والسلطة التقديرية في غلق جامعات في حال انتشر فيها الوباء مثل ما وقع سابقا”.

وتابع بن زيان قائلا إن الاجتماع سيكون مع النقابات خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص الوضع الصحي والتلقيح وتطبيق البروتوكول خاصة في ظل الموجة الرابعة، كما سيتم اتخاذ تدابير وإجراءات خاصة مع اقتراب الامتحانات.