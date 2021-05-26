بن زيان: على حملة الشهادات الجامعية المشاركة في المجهود الاقتصادي الوطني

خلال حفل التوقيع على اتفاقية إطار للتكوين ما بعد التدرج

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، انه على حملة الشهادات الجامعية وخريجي مؤسسات التكوين العالي المشاركة في المجهود الاقتصادي الوطني، وتوظيف مهاراتهم وكفاءاتهم في خدمة الابتكار.

وجاء في بيان :”أشرف الأستاذ عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رفقة عدد من الوزراء وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ووزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بمقر وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة على حفل التوقيع على إتفاقية إطار للتكوين ما بعد التدرج المتخصص في مجال الانتقال الطاقوي والنجاعة الطاقوية”.

وتابع البيان “لدى مداخلته أكد السيد الوزير إن هذه الخطوة تأتى لتجسيد إستراتيجية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التأطير البيداغوجي والبحث العلمي للمساهمة في التكوين وتقديم خدمات البحث ومرافقة القطاعات ذات النشاطات المختلفة والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، من خلال وضع كفاءات وخبرات القطاع، للاستجابة لاحتياجات هذه القطاعات والمؤسسات للنهوض باقتصاد البلاد، وتحقيق التنمية الشاملة ،وتوسيع منافذ التشغيلية وتنويع أفاقه”.

وأكد الوزير “وهو ما يسمح لحملة الشهادات الجامعية وخريجي مؤسسات التكوين العالي في المشاركة في المجهود الاقتصادي الوطني، وتوظيف مهاراتهم وكفاءاتهم في خدمة الابتكار والتجديد والمبادرة والوصول إلى تحقيق اقتصاد المعرفة ،الذي يقوم على المكتسبات المعرفية المتساوقة مع متطلبات زمن الرقمنة“.