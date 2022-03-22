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الجزائر

بن زيان في تونس: شراكة بين الجامعات الجزائرية والتونسية لفائدة طلبة البلدين

الشروق أونلاين
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بن زيان في تونس: شراكة بين الجامعات الجزائرية والتونسية لفائدة طلبة البلدين
جانب من اللقاء

حلّ صباح الإثنين بتونس وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، في زيارة رسمية إلى البلاد.

وحظي الوزير الجزائري باستقبال رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، وفق ما ذكره بيان لرئاسة الحكومة في تونس.

وتمّ في خلال هذا اللقاء “بحث تطوير التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وضرورة تبادل الخبرات بين البلدين”.

كما نوّهت بودن بالمناسبة “بعمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. مؤكدة أهمية التركيز على مجال التعليم العالي والبحث العلمي بما يخدم مصلحة البلدين”.

من جهته، عبّر بن زيان عن “الرغبة المشتركة للبلدين، من أجل المزيد من التعاون في مجال التعليم العالي. وخلق شراكة فاعلة بين الجامعات الجزائرية والتونسية لما فيه مصلحة الطلبة في البلدين”.

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