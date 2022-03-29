بن زيان يدعو الأسرة الجامعية للانخراط في تنمية في البلاد

خلال زيارته لتلمسان

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان من تلمسان مكونات الأسرة الجامعية إلى المشاركة في المشاريع الأساسية المدرجة في خطة عمل الحكومة للتنمية ولاسيما المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي والطاقة.

ووجه الوزير دعوة صريحة لجميع الباحثين والكفاءات العلمية خلال ترأسه اجتماعا بكلية البيولوجيا بتلمسان للانخراط في مساعي الحكومة لتشجيع البحوث المبدانية ذات الصلة بالتنمية، ودعا الباحثين إلى اقتراح مشاريع بحث تخدم النسيج الاقتصادي بالولاية, وتعطي ديناميكية جديدة للتنمية عبر إنشاء أقطاب امتياز.

وشدد بن زيان على ضرورة تكييف العروض التكوينية لشهادات الليسانس والماستر والدكتوراه مع متطلبات التنمية المحلية ، من أجل انفتاح الجامعة أكثر على المحيط الاقتصاد والاجتماعي، فضلا عن ربط علاقات العمل مع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة بهدف التقليل من نسبة البطالة وخلق فرص عمل جديدة لخريجي الجامعات الجدد.

وفي سياق ذي صلة وخلال زيارته لتلمسان أسدى الوزير تعليمات لمديري مؤسسات التعليم العالي لتشجيع روح المبادرة والمقاولاتية بين الطلبة من أجل إعدادهم بشكل جيد لإنشاء مؤسساتهم الخاصة والمساهمة في خلق الثروة.

و جدير بالذكر أن الوزير تفقد القطب الجامعي الجديد الذي يضم 4.000 مقعد بيداغوجي بشتوان وكذا مقري كلية الطب والمدرستين العاليتين للمناجمنت و دالعلوم التطبيقية إضافة إلى إقامة جامعية بسعة 500 سرير و عيادة أسنان، بالإضافة إلى مركز المحاكاة الجديد داخل كلية الطب وهو الهيكل الذي سيسهل التدريب التطبيقي للأطباء و جراحي الأسنان.

أما بالمنصورة، قام بن زيان بتدشين إقامة جامعية جديدة بسعة 2.000 سرير و وضع حجر الأساس لمشروع بناء مطعم جامعي مركزي ثان بالولاية قبل زيارة المقر الجديد لمديرية الجامعة ومركز الطلبة حيث اطلع على مشاريع مختلفة شرع فيها الطلاب في عدة مجالات.