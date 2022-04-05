بن زيان يستقبل سفير السعودية لتعزيز التبادل العلمي بين البلدين

بمقر وزارة التعليم العالي

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان بمقر الوزارة الإثنين سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر السيد عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري.

وخلال اللقاء تم استعراض واقع التعاون في البحث العلمي ، وأبدى الطرفان استعدادهما لإقامة تظاهرات علمية مشتركة، في عدد من المواضيع ذات العلاقة بالتنمية، والتي تدخل في برامج الدولتين، كالأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن، كما يمكن أن يمتد هذا التعاون إلى ميادين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة والرقمنة، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما له علاقة بتشجيع البحث العلمي والابتكار، وكذلك في مجال المشاريع المبتكرة والمقاولاتية، التي تحفز الطلبة ، على وجه الخصوص، على إنشاء مؤسساتهم الخلاقة للثروة، والتي تساهم في تقليص البطالة.

وفي سياق ذي صلة تباحث الطرفان حول سبل تعزيز وتطوير التعاون العلمي بما يتناسب والإمكانيات المتاحة للطرفين، والكفاءات والمؤهلات العلمية الموجودة في المؤسسات الجامعية الجزائرية والسعودية ، وذلك لتوفر الرغبة القوية والإرادة السياسية الصادقة لدي قيادتي البلدين للدفع بعلاقات التعاون إلى مستويات أرقى.

و قال سفير المملكة العربية السعودية إن مذكرة التفاهم الممضاة منذ 2004 ، يجري تعديلها وتكييفها حسب المتطلبات الراهنة، لتستجيب للرؤية الجديدة والتصورات الاستشرافية لدى الطرفين ، للانتقال بهذا التعاون من الأقوال إلى الأفعال، وتحقيقه في أرض الواقع.

كما ألح الطرفان على أهمية التواصل ما بين الجامعات في البلدين، عن طريق حركية الأساتذة الباحثين والطلبة، وتبادل الزيارات بين مسوؤولي القطاعين في البلدين.