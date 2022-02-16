بن زيان: 126 مليار مصاريف تربصات الطلبة سنة 2021

تعويضات بين 500 و2200 دينار عن كل يوم..

كشف عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في رده على مساءلة برلمانية كتابية، بخصوص تعويض مصاريف تربصات الطلبة، أن وزارته قد خصصت، 126 مليار سنتيم أي ما نسبته 0.35 بالمائة من مجموع الميزانية المخصصة للقطاع سنة 2021 وذلك ضمن باب نفقات التربصات الميدانية للطلبة في الوسط المهني، وقد تم تخصيص في هذا الصدد ميزانية لكل مؤسسة جامعية حسب التربصات الميدانية المبرمجة بها ومسارات التكوين التي تتطلب القيام بتربصات وتداريب ميدانية.

وفي الموضوع، أشار الوزير إلى أن التربصات الميدانية والتداريب في الوسط المهني تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 31 أوت 2013، وكذا القرار الوزاري رقم 19 المؤرخ في 21 جانفي 2015، المحدد لطبيعة التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة، وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تطبيق النصين المذكورين لا يتم إلا في الحالات التي تدخل فيها التربصات الميدانية والتداريب في الوسط المهني ضمن البرنامج التكويني للطلبة، لاسيما تلك المتعلقة بالمسارات التكوينية ذات الطابع المهني، حيث تستوجب هذه التداريب تقييما أثناء اجرائها، يحتسب في المعدل السنوي للطالب، وأن كل تربص يأتي خارج الإطار المذكور يعتبر زيارة ميدانية لا يتم تعويض مصاريفها.

وأوضح الوزير أن الطلبة المستوفين للشروط، يمارسون تربصاتهم لمدة 15 يوما بالنسبة للسنوات الثالثة والرابعة من الدراسة و30 يوما بالنسبة لتربصات طلبة نهاية التخرج، حيث يستفيد هؤلاء من تعويضات قدرها 500 دينار عن كل يوم في حالة إجراء التربص في نفس ولاية الدراسة، أما في حالة إجراء التربص خارج ولاية الدراسة فإن التعويض يقدر بـ2200 دينار في اليوم بما فيها مصاريف النقل والإطعام والإيواء وذلك في حالة ما إذا لم تتكفل المؤسسة المستقبلة بالطلبة المتربصين.

أما فيما يخص الزيارات الميدانية، فهي لا تخضع – يقول الوزير – لأحكام النصين المذكورين، كما لا تدخل ضمن التقييم ولا التعويض، علما أن الزيارات الميدانية عادة ما تدوم يوما واحدا، حيث تتكفل في هذه الحالة المؤسسة الجامعية بنقل الطلبة ذهابا وإيابا.