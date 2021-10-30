بن زية: أترقب عودتي لـ”الخضر” وهذا سّر علاقتي مع بلماضي

قال إنه سيعد باستعادة مستوياته في الآونة الأخيرة

بعث الدولي الجزائري، ياسين بن زية، رسالة قوية إلى الناخب الوطني، جمال بلماضي، من أجل العودة إلى “الخضر” في أقرب فرصة، بعد غياب طويل عن المنتخب الوطني منذ تعرضه لحادث سير مميت سنة 2020، وهو الذي كان في البداية واحدا من أهم الأوراق التي كان يعتمد عليها مدرب “الخضر”.

وقال لاعب ديجون، الذي سجل انطلاقة قوية هذا الموسم في الدرجة الثانية من البطولة الفرنسية، إنه لم يفقد الأمل في العودة مجددا لبطل إفريقيا 2019، وهو ينتظر التفاتة من المدرب الوطني، لاستعادة مكانه ضمن التشكيلة الوطنية، خاصة أنه مقبل على عدة استحقاقات مهمة، منها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون وكأس العالم بقطر التي لا يزال المحاربون يسعون لبلوغها من خلال التصفيات.

وأكد بن زية في حوار لموقع “فوتبول 365” أن المنتخب الوطني كان ضمن الحوافز التي ساعدته على العودة بعد فترة غيابه الطويلة عن الميادين، وقال: “أفكر دائما في المنتخب الوطني وهو من بين العناصر المهمة التي حفزتني على الشفاء خلال فترة الإصابة، ما دفعني للعمل وبذل مجهودات كبيرة حتى أسترد عافيتي واسترجع مستواي السابق”، قبل أن يضيف: “أعتقد الآن أن التفكير في العودة إلى المنتخب الوطني إنه طموح شرعي بالنسبة لي، لاسيما بعد أن برهنت عن استعدادي من خلال سلسلة المباريات القوية التي لعبتها في الفترة الأخيرة”.

وتابع: “بلماضي يعرفني حق المعرفة، لن يدخّر أي جهد من أجل العودة إلى المنتخب”، قبل أن يبرز شغفه لخوض المباريات مع “الخضر”، وقال: “هدفي الحالي هو العودة إلى المنتخب الوطني فقط، أنا لاعب أعشق المنافسة، لدي شغف في لعب أي مباراة دون اختيار وجاهز لأي فرصة، يمكن الاستعانة بي لأي مباراة ولأي بطولة، سوف ألبي الدعوة بفرح وسرور، وبحافز التألق”.