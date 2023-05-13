-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن زية بطلا لِأذربيجان

علي بهلولي
  • 43
  • 0
بن زية بطلا لِأذربيجان
الأرشيف
ياسين بن زية بِألوان نادي قره باغ.

أحرز اللاعب الدولي الجزائري السابق ياسين بن زية مساء السبت، لقب بطولة أذربيجان بِزيّ نادي قره باغ.

وفاز فريق قره باغ بِثلاثية نظيفة على المُضيّف نادي ساباي، لِحساب الجولة الـ 34 من عمر البطولة الأذرية.

ولم يلعب بن زية هذه المباراة، لكنّه حضر أجواء الاحتفالات بِنيل لقب البطولة، كما تُظهره الصورتان المُدرجتان أدناه. عِلما أنه تعرّض مُؤخّرا لِإصابة أبعدته عن المنافسات الرّسمية لِمدّة 49 يوما.

وبات فريق قره باغ في الصدارة بِرصيد 87 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي صباح بِفارق 10 نقاط، قبل جولتَين عن إسدال السّتار. وهو ما أهّله لِحصد لقب البطولة، رغم أن المُطارد تنقصه مباراة متأخّرة. ويملك فريق ساباي 25 نقطة في الرّتبة الـ 9.

وزيّن بن زية رفوف خرانته بِتتويج ثانٍ، بعد الكأس الفرنسية الممتازة مع نادي أولمبيك ليون عام 2012.

وهكذا سيُشارك بن زية مع فريقه قره باغ في رابطة أبطال أوروبا، نسخة 2023-2024.

ويرتبط صانع الألعاب ياسين بن زية (28 سنة) مع نادي قره باغ الأذري بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي الماضي وتنقضي في صيف 2025.

مقالات ذات صلة
الإصابة تنهي موسم بن ناصر

الإصابة تنهي موسم بن ناصر

باريس سان جيرمان يريد التخلص من حكيمي بسبب مبابي

باريس سان جيرمان يريد التخلص من حكيمي بسبب مبابي

كوليبالي يحفز منتخب السنغال لأقل من 17 سنة قبل نصف النهائي

كوليبالي يحفز منتخب السنغال لأقل من 17 سنة قبل نصف النهائي

بن سبعيني يعود إلى هزّ الشباك بعد “صيام” دام 6 أشهر

بن سبعيني يعود إلى هزّ الشباك بعد “صيام” دام 6 أشهر

طارق ذياب يعلّق على الهزيمة الثقيلة للترجي أمام الأهلي المصري

طارق ذياب يعلّق على الهزيمة الثقيلة للترجي أمام الأهلي المصري

الزمالك المصري يريد الياس شتي

الزمالك المصري يريد الياس شتي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد