بن زية بطلا لِأذربيجان

أحرز اللاعب الدولي الجزائري السابق ياسين بن زية مساء السبت، لقب بطولة أذربيجان بِزيّ نادي قره باغ.

وفاز فريق قره باغ بِثلاثية نظيفة على المُضيّف نادي ساباي، لِحساب الجولة الـ 34 من عمر البطولة الأذرية.

ولم يلعب بن زية هذه المباراة، لكنّه حضر أجواء الاحتفالات بِنيل لقب البطولة، كما تُظهره الصورتان المُدرجتان أدناه. عِلما أنه تعرّض مُؤخّرا لِإصابة أبعدته عن المنافسات الرّسمية لِمدّة 49 يوما.

وبات فريق قره باغ في الصدارة بِرصيد 87 نقطة، مُتقدّما عن الوصيف نادي صباح بِفارق 10 نقاط، قبل جولتَين عن إسدال السّتار. وهو ما أهّله لِحصد لقب البطولة، رغم أن المُطارد تنقصه مباراة متأخّرة. ويملك فريق ساباي 25 نقطة في الرّتبة الـ 9.

وزيّن بن زية رفوف خرانته بِتتويج ثانٍ، بعد الكأس الفرنسية الممتازة مع نادي أولمبيك ليون عام 2012.

وهكذا سيُشارك بن زية مع فريقه قره باغ في رابطة أبطال أوروبا، نسخة 2023-2024.

ويرتبط صانع الألعاب ياسين بن زية (28 سنة) مع نادي قره باغ الأذري بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي الماضي وتنقضي في صيف 2025.