بن زية عازم على العودة إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة

عاد إلى مستواه مع "الخضر" وفريقه الأذربيجاني

كشف الدولي الجزائري ياسين بن زية، الذي يحمل حاليا ألوان نادي كاراباخ الأذربيجاني، عن طموحاته المستقبلية وعزمه على الانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبيرة في المستقبل القريب، بعد عودته إلى مستواه المعهود مع “الخضر” في دورة “الفيفا” الأخيرة، عندما سجل ثلاثة أهداف في مباراتين، هدفا في المباراة الأولى أمام بوليفيا، وهدفين في المباراة الثانية أمام جنوب إفريقيا.

وتحدث بن زية لصحيفة “ليكيب” الفرنسية قائلا بخصوص مستقبله: “الدوري الأذربيجاني ليس بالسيئ مثلما يعتقد كثيرون، بل إنه شديد التنافسية، ويسمح لك بلعب عدد كبير من المباريات، وهو ما ساعدني كثيرا لاستعادة مستواي المعهود”.

وعن نيته في تغيير الأجواء، قال خريج مدرسة ليون الفرنسية: “بطبيعة الحال، لدي طموح في اللعب بدوري أقوى، وأنا مقتنع تمام الاقتناع بأنني أتمتع بالمستوى الذي يسمح لي بالانتقال إلى دوري أكثر تنافسية من الدوري الأذربيجاني”.

ولا يزال بن زية مرتبطا بعقد مع ناديه كاراباخ حتى صيف 2025، لكنه قد يغير الأجواء خلال الأشهر القادمة بالتزامن مع ارتفاع أسهمه وعودته للعب على الساحة الدولية. وارتبط اسم بن زية مؤخرا بأندية من الخليج العربي، حيث كان متابعا من فرق قطرية وأخرى سعودية، هذا في انتظار حسمه لمصيره بشكل نهائي بما يتناسب مع مساعيه لفرض نفسه على المدى الطويل كلاعب أساسي مع منتخب الجزائر.

علما أن ياسين بن زية توج منذ أيام رسميا بلقب الدوري الأذربيجاني رفقة ناديه كاراباخ، قبل 8 جولات كاملة عن إسدال الستار عن الموسم الكروي الحالي، وحقق الدولي الجزائري وفريقه اللقب الثاني على التوالي، واللقب الـ 11 في تاريخ نادي كاراباخ، بعد الفوز العريض بسداسية كاملة مقابل هدف وحيد أمام مضيفهم نادي كاباز، في اللقاء الذي غاب عنه بن زية بسبب عودته المتأخرة من نهاية التزاماته مع المنتخب الوطني الجزائري.